Шарль Мишель в Центре управления спутниками «Азеркосмос» фото
Президент Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с рабочим визитом в Азербайджане, посетил сегодня Главный наземный центр управления спутниками Космического агентства Азербайджана (Azercosmos) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.
АзерТАдж сообщает, что Шарль Мишель встретился с министром транспорта, связи и высоких технологий Рашадом Набиевым.
Министр отметил, что сотрудничество Азербайджана с Евросоюзом имеет особое значение для нашей страны.
Рашад Набиев высоко оценил усилия Европейского агентства космических программ по расширению связей между «Азеркосмос» и Европейской геостационарной навигационной службой (EGNOS), что положительно скажется в области авиации, мореходства, транспортного сообщения, сельского хозяйства, картографии и навигации страны.