Непогода добралась до Беларуси: есть жертвы

За минувшие сутки вследствие прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра в Беларуси пострадал 21 населенный пункт (в Гродненской и Минской областях), один человек погиб, сообщило МЧС страны.

По данным МЧС, повреждены кровли 14 жилых домов и сельскохозяйственных зданий, зафиксированы почти 50 случаев падения деревьев в Минской и Гродненской областях, а также всех других регионах республики. Из-за упавших на железнодорожные пути деревьев произошла задержка в движении трех пассажирских поездов.

Минздрав сообщил, что накануне во время сильного ливня с грозой несколько человек спрятались под деревом, в которое ударила молния, погибла девушка.