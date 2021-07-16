Ильхам Алиев подарил квартиру народному артисту - отцу шехида
Президент Ильхам Алиев подарил народному артисту Азербайджана, отцу шехида Али Нуру четырехкомнатную квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе Академического национального драматического театра.
Али Нур поблагодарил президента Ильхама Алиева за внимание и заботу: «Это большая радость для меня и моей семьи... Должен сказать, что вчера семье моего погибшего сына была предоставлена квартира в поселке Ходжасан. От имени моей семьи и внуков еще раз выражаем признательность нашему Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву».
Сын Али Нура, старший лейтенант Ровшан Нурзаде погиб в боях за освобождение Шуши.