Южная Корея эвакуирует своих моряков. Из-за вируса наш обзор
Очередная волна COVID-19 охватывает все новые территории. Однако даже в таких локализованных местах, как военные корабли, имеют место случаи заболевания. Недавно haqqin.az сообщал о случаях инфицирования военных моряков на флагмане британского флота Ее Величества. И вот еще одна подобная новость.
Как сообщило из Сеула агентство Associated Press, по словам официальных лиц, Южная Корея отправляет в воскресенье военные самолеты для замены всего экипажа военно-морского эсминца в количестве 300 человек, занятого в миссии по борьбе с пиратством у Восточной Африки. Это происходит после того, как почти у 70 членов экипажа тесты дали положительный результат на коронавирус.
Два многоцелевых воздушных танкера доставят домой 300 моряков на борту эсминца водоизмещением 4 400 тонн Munmu the Great, сообщили представители Объединенного комитета начальников штабов и Минобороны на условиях анонимности, со ссылкой на установленный в ведомстве порядок.
Они сказали, что на данный момент проверка 68 моряков дала положительный результат, а результаты тестов 200 из 300 членов экипажа еще не получены.
Кроме того, пятнадцать моряков были вынужденно госпитализированы в африканской стране, название которой официальные лица не обнародовали, остальные же инфицированные находятся на эсминце.
По словам источников ведомства здравоохранения и военных, никто из моряков не был вакцинирован от COVID-19, когда они покинули Южную Корею в начале февраля, так как поход начался еще до старта кампании вакцинации.
О причине заражения официально не сообщается. Но военные власти подозревают, что вирус мог распространиться, когда эсминец пришвартовался в гавани региона для погрузки товаров в конце июня.
По словам Объединенного комитета начальников штабов, новый экипаж из 150 военнослужащих будет размещен на борту воздушных судов и затем прибудет на стоящий на якоре эсминец, чтобы отправить его обратно в Южную Корею, в рейс, который займет около месяца.
Южная Корея принимает участие в операциях по борьбе с пиратством в Аденском заливе с 2009 года. Официальные лица заявили, что Munmu the Great должен быть заменен другим эсминцем в следующем месяце после шестимесячного ротационного развертывания. Второй эсминец уже приближается к месту дислокации.
В воскресенье органы здравоохранения Южной Кореи сообщили о 1454 новых случаях заболевания, в результате чего общее число заболевших в стране составило 177 тысяч 951 человек, при этом от коронавируса умерли 2057 человек.
Южная Корея недавно ввела самые жесткие правила дистанцирования в своем густонаселенном столичном регионе, где было обнаружено большинство недавних случаев. Власти рассматривают возможность введения более строгих ограничений и в других сферах.
Так что, как видно, несмотря на вакцинацию, на некоторое возвращение к доковидной жизни, расслабляться человечеству пока рановато. Коварный вирус, как показывает очередной случай на флоте, вездесущ.