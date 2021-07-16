Отдел международной информации 12:35

Очередная волна COVID-19 охватывает все новые территории. Однако даже в таких локализованных местах, как военные корабли, имеют место случаи заболевания. Недавно haqqin.az сообщал о случаях инфицирования военных моряков на флагмане британского флота Ее Величества. И вот еще одна подобная новость. Как сообщило из Сеула агентство Associated Press, по словам официальных лиц, Южная Корея отправляет в воскресенье военные самолеты для замены всего экипажа военно-морского эсминца в количестве 300 человек, занятого в миссии по борьбе с пиратством у Восточной Африки. Это происходит после того, как почти у 70 членов экипажа тесты дали положительный результат на коронавирус.

Два многоцелевых воздушных танкера доставят домой 300 моряков на борту эсминца водоизмещением 4 400 тонн Munmu the Great, сообщили представители Объединенного комитета начальников штабов и Минобороны на условиях анонимности, со ссылкой на установленный в ведомстве порядок. Они сказали, что на данный момент проверка 68 моряков дала положительный результат, а результаты тестов 200 из 300 членов экипажа еще не получены. Кроме того, пятнадцать моряков были вынужденно госпитализированы в африканской стране, название которой официальные лица не обнародовали, остальные же инфицированные находятся на эсминце. По словам источников ведомства здравоохранения и военных, никто из моряков не был вакцинирован от COVID-19, когда они покинули Южную Корею в начале февраля, так как поход начался еще до старта кампании вакцинации. О причине заражения официально не сообщается. Но военные власти подозревают, что вирус мог распространиться, когда эсминец пришвартовался в гавани региона для погрузки товаров в конце июня. По словам Объединенного комитета начальников штабов, новый экипаж из 150 военнослужащих будет размещен на борту воздушных судов и затем прибудет на стоящий на якоре эсминец, чтобы отправить его обратно в Южную Корею, в рейс, который займет около месяца.