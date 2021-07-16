В Израиле опасаются, что «Хизбалла» может захватить власть в Ливане

В Израиле с тревогой следят за ужесточением и углублением политико-экономического кризиса в Ливане. В ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) опасаются, что «Хизбалла», будучи самой организованной силой в Ливане, может воспользоваться хаосом, чтобы захватить власть в стране. Об этом пишет израильское издание «Детали» со ссылкой на сообщила «Исраэль ха-йом».

«Есть возможность, что Насралла воспримет хаос в Ливане как возможность предпринять шаги для увеличения своего и иранского доминирования в Ливане», - сказал в беседе с офицерами-резервистами бригадный генерал Шломи Биндер, командующий 91-й дивизией, которая охраняет израильско-ливанскую границу.

«Детали» отмечает, что это первое мнение такого рода о кризисе в Ливане, высказанное публично старшим офицером ЦАХАЛ.

По оценке Всемирного банка, нынешний кризис в Ливане – один из трех тяжелейших кризисов в мире за последние 150 лет.

В командовании Северного военного округа рассматривают разные сценарии развития событий, способных повлиять на Израиль. В частности, вполне реальна возможность того, что тысячи ливанцев попытаются перейти границу с Израилем в поисках лучшего будущего.