Синоптики предупреждают метеозависимых людей

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 23-26, днем 33-38 градусов тепла, в Баку ночью 24-25, днем 35-37 градусов тепла.

Завтра, 19 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-65%, днем 40-45%.

На пляжах Апшерона будет дуть южный ветер. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 25-26 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но вечером на некоторых горных территориях возможны грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 22-27, днем 35-39 градусов тепла, в горах ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в праздничные дни на Апшероне ожидается повышение температуры воздуха до 38-40 градусов, умеренный ветер, что неблагоприятно для большинства населения.