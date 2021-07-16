В Китае умер первый заразившийся вирусом обезьяны человек

Ветеринар из Пекина скончался после заражения герпесом приматов (вирус обезьяны В), сообщает издание Global Times. Уточняется, что первые симптомы болезни проявились в виде тошноты и рвоты через месяц после того, как он вскрыл двух мертвых обезьян.

53-летний ветеринар занимался исследованиями нечеловеческих приматов и умер 27 мая. Ранее в Китае не было зафиксировано смертельных или даже клинически очевидных инфекций вирусом обезьяны B. Это первый случай заражения человека этим вирусом, выявленным в стране, пишут «Вести.ру».

Вирус, первоначально выделенный в 1932 году, может передаваться при прямом контакте и через выделения организма. Уровень смертности составляет 70-80%.

В Китае усилен надзор за лабораторными макаками и сотрудниками, работающими с обезьянами.