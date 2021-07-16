Британия отказалась от массовой вакцинации детей от COVID

Власти Великобритании отказались от массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса. Как пишет The Telegraph, Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) призвал воздержаться от вакцинации детей до тех пор, пока не будут получены результаты о дополнительных рисках.

Прививать предлагается лишь детей в возрасте от 12 до 15 лет, уязвимым перед коронавирусом, а также проживающим с взрослыми из группы риска, и подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет. Использовать для них планируется препарат Pfizer/BioNTech, который ранее был одобрен британским управлением по контролю за оборотом лекарств.

На данный момент в Великобритании прививку сделали почти 46,2 миллиона человек, это 87,6 процента взрослого населения.