На мучителей пятилетнего ребенка завели уголовное дело

В Генпрокуратуре Азербайджана совместно с соответствующими органами проведено расследование по факту домашнего насилия в отношении пятилетнего мальчика со стороны его матери и ее знакомого в Хазарском районе Баку, в настоящее время ребенок находится на стационарном лечении.

Как сообщили в Генпрокуратуре, было установлено, что Саадат Хасмамедова (1996 г.р.), вступив в сговор с Кямраном Тагиевым (1995 г.р.), с которым состоит в неофициальном браке, в марте-июне 2021 года, в последний раз 13 июля 2021 года под влиянием наркотиков причинила физическую боль своему сыну - Джахиду Абдулову (2016 г.р.).

В прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 133.2.4, дело направлено для проведения предварительного расследования в Следственный отдел Хазарского РУП.

С.Хасмамедова и К.Тагиев задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу и привлечены к следствию.

Напомним, накануне haqqin.az опубликовал статью «В Баку наркоманка-мать с любовником изувечила своего 5-летнего ребенка: оторвала часть языка и обожгла сигаретой», где рассказывалось, как молодая женщина с любовником жестоко избили пятилетнего ребенка и оторвали ему часть языка. Кроме этого на теле ребенка были обнаружены многочисленные ожоги от сигарет. Как заявила haqqin.az председатель Союза детей Азербайджана, детская правозащитница Кямаля Агазаде, во время издевательств над своим сыном женщина находилась под влиянием синтетического наркотика.