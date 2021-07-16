Израиль тестирует препарат от COVID со стволовыми клетками

Специалисты клиники Rambam в израильской Хайфе завершили первую стадию испытаний лекарства от коронавируса на основе стволовых клеток. По наблюдениям разработчиков, для стабилизации состояния больного требуется три инъекции препарата в течение суток.

«У стволовых клеток есть свойство успокаивать иммунную систему. Можно сказать, что они работают как скорая помощь в организме. Например, если есть поврежденные ткани, то эти клетки могут восстановить ткань. Они могут восстанавливать поврежденные ткани посредством успокоения иммунной системы,— рассказал РИА Новости главный исследователь Томер Бронштейн.— Именно этим свойством мы и пользуемся, когда пытаемся вылечить цитокиновую бурю в организме при коронавирусе».

Ученый пояснил, что в стволовые клетки вносятся небольшие изменения, которые помогают усилить их действие против воспалительных процессов в организме.