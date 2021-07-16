Парламент Грузии попытался лишить полномочий депутатов оппозиции

Sputnik Грузия сообщает, что вопрос лишения полномочий оппозиционных партий встал из-за нормы Конституции, которая предполагает лишение мандата депутата парламента Грузии в случае пропуска этим депутатом более половины заседаний сессии.

Речь идет о всех депутатах от партий "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Лело для Грузии", "Закон и право", "Стратегия Агмашенебели", "Новый политический центр – Гирчи", "Гирчи – больше свободы", "Время".

"Сегодня фракция "Грузинская мечта" не поддержит решение о лишении мандатов оппозиционных коллег исходя из существующего контекста, в том числе и политического", - заявил лидер фракции Мамука Мдинарадзе до начала голосования.