Американские беспилотники ударили по проиранской группировке

Американские ВВС нанесли серию ударов по позициям иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на границе Ирака и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

По данным его источников, ударам подверглись перевозившие оружие транспортные средства 14-й бригады шиитского ополчения, одно из которых сильно пострадало. О жертвах и раненых среди бойцов "Аль-Хашд аш-Шааби" информации не поступало.

Между тем, как сообщило сирийское государственное агентство SANA, удару беспилотника также подвергся и грузовой автомобиль с продовольствием в районе расположенного неподалеку от границы с Ираком города Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки транспортное средство было разрушено, о жертвах и пострадавших не сообщается.