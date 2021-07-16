«Гаванский синдром»? Таинственная болезнь американских дипломатов в Вене

О том, что сотрудники американского посольства в Австрии испытывают симптомы, известные как «гаванский синдром", первым сообщил в пятницу журнал New Yorker. Согласно публикации, с момента вступления президента Джо Байдена в должность на них пожаловались более 20 человек, работающих в дипломатическом представительстве в Вене.

Американские и австрийские власти расследуют сообщения о таинственном заболевании, на которое пожаловались сразу несколько сотрудников посольства США в Вене. Дипломаты, разведчики и другие сотрудники миссии жалуются на же симптомы, о которых начиная с 2016 года говорили представители американской миссии на Кубе и в других странах мира. Об этом пишет в своей статье Русская служба BBC.

Страдающие «гаванским синдромом» в прошлом говорили о постоянной головной боли, головокружении и неспособности сконцентрироваться. Власти США и эксперты предполагали, что причина может быть в воздействии на людей неких радиоволн, природа которых западным спецслужбам пока неизвестна.

В субботу МИД Австрии подтвердил, что власти расследуют данные о таинственном заболевании. «Мы относимся к этим сообщениям очень серьезно и как принимающее государство совместно с американскими властями пытаемся выяснить причины происходящего, - говорится в заявлении австрийского МИД. - Для нас самое важное - обеспечить безопасность находящихся в Вене дипломатов и их семей».

Agence France-Presse цитирует заявление представителя Госдепа США, по словам которого, Вашингтон «тщательно расследует сообщения о возможном необъяснимом инциденте, связанном со здоровьем среди сотрудников посольства США в Вене».

По словам американского чиновника, тем, кто пожаловался на симптомы, оказывается помощь. Кроме того, власти США создали рабочую группу медицинских специалистов, которые изучают подобные происшествия по всему миру и пытаются разработать способы защиты от них в будущем.

С 2016 года о таинственных симптомах сообщили уже несколько десятков сотрудников американских дипломатических миссий в разных странах мира, в том числе на Кубе, в России, Китае, Великобритании, а также в Польше и Грузии.

Самый известный подобный инцидент - дело бывшего офицера ЦРУ Марка Полимеропулоса, который был вынужден уйти с работы из-за постоянной мигрени, головокружения и шума в голове. Он говорит, что начал испытывать эти симптомы во время рабочей поездки в Москву в декабре 2017 года.

Как пишет автор New Yorker, специалисты университета Пенсильвании изучали около 40 пациентов, ставших жертвами «гаванского синдрома», и обнаружили у них повреждения головного мозга при отсутствии признаков физического воздействия на череп. Один из врачей описал это в разговоре с журналистом как «сотрясение мозга без сотрясения».

В декабре 2020 года консилиум Национальной академии наук США пришел к выводу, что симптомы пострадавших «согласуются с воздействием направленной, импульсной радиочастотной энергии». При этом специалисты отмели другие возможные причины возникновения заболеваний, включая отравление или психологические проблемы пострадавших.

В публикациях, которые появились после первых сообщений о «гаванском синдроме», говорилось о том, что к истории с таинственными симптомами сотрудников американских миссий может быть причастна Россия.