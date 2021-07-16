Бориса Джонсона вынудили уйти на полную самоизоляцию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Минфина королевства Риши Сунак будут полностью, а не частично соблюдать правила самоизоляции после контакта с заразившимся коронавирусом министром здравоохранения королевства Саджидом Джавидом. Об этом сообщили в воскресенье утром в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, после того как Джонсон подвергся критике за намерение воспользоваться пилотной программой, которая позволяла бы ему ходить на работу, ежедневно сдавая анализы на COVID-19.

"Премьер-министр находился в загородной резиденции Чекерс, когда получил сообщение в рамках программы отслеживания контактов заболевших, и продолжит находиться там, изолируясь от окружающих. Он не будет участвовать в пилотной программе и будет проводить встречи с министрами удаленно", - приводит ТАСС слова представителя британского премьера, ранее в воскресенье заявившего, что Джонсон и Сунак продолжат выполнять важные государственные обязанности в обычном режиме, соблюдая изоляцию только тогда, когда не находятся на рабочем месте.

Пилотная программа, которой сейчас могут воспользоваться некоторые госслужащие и работники ключевых для страны отраслей, предполагает, что вакцинированные британцы не должны самоизолироваться после контакта с больным и могут ходить на работу, ежедневно сдавая анализы. При этом общее правило предполагает, что после тесного контакта с больным необходимо соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней. В настоящий момент это правило распространяется даже на полностью вакцинированных граждан, однако с середины августа их освободят от этой обязанности.