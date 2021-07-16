В Грузии не смогли утвердить нового главу ЦИК

Парламент Грузии на заседании в воскресенье не смог утвердить нового главу Центральной избирательной комиссии.

На должность главы ЦИК парламенту Грузии президент Саломе Зурабишвили представила две кандидатуры - Георгия Каландаришвили, действующего начальника департамента по управлению человеческими ресурсами и безопасности труда, и Георгия Сантуриани, начальника юридического департамента Центризбиркома, передает ТАСС.

Для избрания главы ЦИК необходимо было согласие 100 депутатов, то есть 2/3 всех парламентариев. За Каландаришвили проголосовали 82 депутата, за Сантуриани - лишь двое. В голосовании не принимала участие оппозиция, так как считает, что оба претендента являются приближенными к властям.

Должность главы ЦИК Грузии стала вакантной после того, как руководитель комиссии Тамар Жвания 30 июня сообщила об отставке. Жвания возглавляла Центральную избирательную комиссию с 2013 года.