На границе с Россией ранили украинских пограничников и отобрали оружие

В ночь на воскресенье на украинско-российском участке государственной границы в Сумской области произошло нападение на пограничный наряд. Трое неизвестных нанесли телесные повреждения двум пограничникам и завладели их табельным оружием, сообщает Госпогранслужба Украины.

Согласно сообщению, совместными действиями с Нацполицией оружие вернули. Охрана украинской границы усилена, нападавших сейчас разыскивают. На место происшествия отправился глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов и Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».