Министру внутренних дел Грузии не дали выступить в парламенте

Внеочередная сессия парламента Грузии в воскресенье, куда прибыл министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури с объяснениями о событиях в Тбилиси 5 июля, была сорвана оппозицией, сообщает российская газета «Взгляд».

Председатель парламента Каха Кучава заявил, что в условиях, когда оппозиция не дала возможность министру выступить, сессия закрывается.

До этого оппозиционеры попытались подойти к трибуне спикера с фотографиями оператора Лексо Лашкарава, одного из избитых 5 июля журналистов, который скончался 11 июля.

Параллельно из ложи, где располагаются журналисты, были вывешены антиправительственные баннеры.

Выступление Гомелаури перенесено на другой день, заявил спикер законодательного органа Каха Кучава, сообщают «Новости-Грузия».