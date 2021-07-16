Азербайджан поддержал новую «Декларацию о сотрудничестве» ОПЕК+

Азербайджан поддержал принятое на 19-м заседании министров стран-членов Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) решение об увеличении ежедневной добычи сырой нефти в августе-декабре 2021 года на 400 тысяч баррелей в месяц, а с мая следующего года - о продлении до конца 2022 года срока «Декларации о сотрудничестве» с частичной корректировкой базового уровня добычи нефти.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минэнерго, новая «Декларация о сотрудничестве» предусматривает увеличение ежедневной добычи сырой нефти в Азербайджане в соответствующих объемах каждый месяц с августа до конца года, а также соответствующее сокращение обязательств в связи с уменьшениями. С мая 2022 года до конца года будет продолжен расчет обязательств Азербайджана по добыче нефти на основе существующей базы. То есть суточная добыча сырой нефти в нашей стране начиная с октября 2018 года составляла 718 тыс. баррелей в сутки и останется базовой для определения уровня добычи в следующем году.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил, что Азербайджан поддерживает это новое решение ОПЕК+ которое внесет вклад в процесс балансировки мирового рынка нефти.

На заседании было решено провести очередное заседание министров стран ОПЕК и не входящих в организацию 1 сентября 2021 года.