"Европейский Союз готов играть позитивную роль для достижения мира в регионе", - заявил находящийся в Азербайджане с визитом президент Европейского Совета ЕС Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с президентом Ильхамом Алиевым.

Шарль Мишель отметил, что, находясь накануне в Армении, обсудил с армянскими официальными лицами шаги, которые могут быть предприняты для достижения мира.

"Что нужно сделать для достижения мира, прогресса, какие элементы нам нужно рассмотреть для обеспечения стабильности, безопасности в регионе - вот о чем нам нужно подумать прежде всего. У меня была возможность обсудить этот вопрос и с президентом Азербайджана. Я донес до внимания и премьер-министра Армении, и президента Азербайджана наше открытое послание о том, что Европейский Союз готов сыграть в этом вопросе позитивную роль. Естественно, мы поддерживаем деятельность ОБСЕ, но это не мешает Евросоюзу делиться своим опытом для достижения большей безопасности, стабильности и, самое главное, мира в регионе, предлагать определенные идеи для этого", - подчеркнул президент Евросовета ЕС.