Эксперт предупредил об опасности «длинного COVID»

«Длинный ковид», при котором у пациента наблюдается рост уровня антител IgM при одновременном сохранении прежнего уровня IgG, является поводом для немедленного обращения к врачу. Об этом в эфире «Радио России» заявил профессор-биотехнолог из Сколковского института науки и технологий, специалист в области разработки вакцин Дмитрий Кулиш.

Он напомнил, что существует два типа антител. IgM растет после того, как пациент заболел, однако после выздоровления показатели уменьшаются. Они помогают бороться с инфекций в острой фазе. IgG же обеспечивают длительную защиту организма и формируются после перенесенной инфекции или вакцинации.

«Это очень страшная болезненная тема, мне страшно о ней говорить. Но да, этот тот самый длинный ковид. Это значит, что где-то в вас завис этот страшный вирус, он распространяется. И на этом месте я лучше бы ничего не говорил, потому что вам надо бежать к своему лечащему врачу и выяснять, что делать», — отметил Кулиш.

При этом, по словам специалиста, оперативные меры стоит принять даже в том случае, если человек с высоким уровнем IgM чувствует себя хорошо и занимается привычными ему делами.