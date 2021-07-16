В Азербайджане, по данным на 18 июля, за сутки выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 94 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался один человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено 338 438 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 331 294 человека благополучно прошли лечение, 4 992 пациента клиник скончались. Лечение 2 152 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в стране проведено 3 914 819 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 9 319 - за минувшие сутки.