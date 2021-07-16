В Сабирабаде утонул 6-летний мальчик

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) «112» 18.07.2021 года поступило обращение о помощи в проведении поисков несовершеннолетнего, утонувшего в канале Сабир на территории села Галагай Сабирабадского района.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, сразу после получения информации к поискам были привлечены соответствующие силы министерства.

Было установлено, что утонувшим в канале является Мириев Али Эльсевар оглы, 2015 года рождения. Тело А.Мириева было найдено совместными усилиями пожарных-спасателей Государственной противопожарной службы и местных жителей и передано по назначению.