Захарова объяснила, почему Россия ведет диалог с талибами

"Талибан" заявлено как участник межафганских переговоров в резолюции Совета Безопасности ООН, а Россия выполняет это решение, контактируя с представителями движения. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-1".

"Движение "Талибан" запрещено как организация в нашей стране. Дело в том, что Россия неоднократно подчеркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности, в том числе движения талибов", - заявила Захарова.

В то же время движение талибов является частью межафганского диалога, который Совбез ООН призвал поощрять, и в резолюции Совета Безопасности от марта 2020 года движение талибов заявлено именно в этом качестве, отметила Захарова, добавив, что Россия на практике реализует эту резолюцию.