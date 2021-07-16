В Баку задержали замдиректора информагентства - шантажиста

В Генеральную прокуратуру поступили обращения от граждан в связи с незаконными действиями заместителя директора информагентства Qaynarxətt.az Амида Асланлы.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в ходе расследования было установлено, что, представившись сотрудником правоохранительных органов, А.Асланлы 15 июля потребовал у сотрудника отеля Dalğa 1000 манатов и получил от него 130 манатов; 17 июля потребовал от директора оздоровительного центра ежемесячно выдавать ему 2 000 манатов, пригрозив в случае невыплаты денег распространить о них позорящую информацию.

Возбуждено уголовное дело по статьям 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) УК Азербайджана. А.Асланлы задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.