Шарль Мишель хлебнул вина Мейсери в Шемахе
Председатель Европейского совета Шарль Мишель ознакомился с деятельностью ООО "Ширванские вина" в шемахинском селе Мейсери.
Как сообщает АзерТАдж, помощник президента Азербайджана Анар Алекперов сообщил гостю, что общая площадь комплекса виноградарства и виноделия составляет 310 гектаров. На территории комплекса на основе современных технологий построен винный завод площадью 4 398 квадратных метров, который оснащен оборудованием французской компании Pera.
Во время осмотра стенда, на котором отражен ход строительства завода, было отмечено, что цель предприятия - ежегодно производить 1,4 млн литров вина.
Учитывая туристический потенциал региона, одной из приоритетных задач предприятия также является внесение вклада в винный туризм в Азербайджане путем организации туристических туров в комплекс.
Шарль Мишель попробовал вино, произведенное на предприятии.