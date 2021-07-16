«Нет слов»: Меркель ужаснулась последствиям наводнения в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы на западе Германии. Об этом сообщает телеканал Welt.

Меркель посетила коммуну Шульд в районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где погибли как минимум 110 человек и пострадали не менее 670. Также глава немецкого правительства посетила город Аденау, где выступила перед прессой.

«Это ужасно. Хочу сказать, что немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений», – заявила Меркель в ходе посещения города Аденау, передает ТАСС со ссылкой на немецкое телевидение.

Наводнение в Германии произошло из-за сильных ливней в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальце. Общее число погибших достигло 156 человек. Около 1,3 тыс. человек пропали без вести. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна.