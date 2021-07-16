В Иране третий день не стихают протесты

В иранской провинции Хузестан третий день продолжаются акции протеста в связи с перебоями в подаче воды. Протесты начались 15 июля.

Как сообщают местные источники, акции протеста продолжились минувшей ночью в городах Ахваз, Сусенгерд, Кут-Абдулла, Шуш и Керхе. Граждане требуют решить проблему с подачей воды, сообщает Anadolu.

Протестующие потребовали остановить реализацию проекта трансфера воды из реки Карун в другие провинции страны, который, по их словам, и вызвал дефицит воды.

В некоторых городах возникли стычки между полицией и демонстрантами. Последние перекрыли улицы и устроили поджоги.