Экс-глава Евросовета назвал условие для распада Евросоюза

Рассуждая о споре между польскими властями и ЕС относительно работы дисциплинарной палаты Польши и соблюдения постановлений, вынесенных судом ЕС, Туск признал, что имеет место «последовательное ужесточение отношений между Польшей и Европейским Союзом и его институтами», передает РИА Новости.

Евросоюз может распасться, если страны организации подобно Венгрии и Польше будут «наносить вред» ей, заявил бывший глава Евросовета Дональд Туск в интервью польскому телеканалу TVN24.

По мнению Туска, это может привести к ослаблению ЕС, подрыву авторитета организации, и, в конце концов, к выходу Польши из ЕС. «Это не только в Польше, у нас есть Венгрия, недостатка в напряженности нет», – добавил он.

Туск считает, если появятся и другие страны, которые будут настаивать на нанесении вреда Евросоюзу, это может означать конец организации.

Экс-глава Евросовета отметил, что распада не произойдет «завтра» и подобный сценарий может развиваться годами, но он вспомнил разговор с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, который обещал ему, что британское государство «точно не выйдет из ЕС», но через полгода случился Brexit.