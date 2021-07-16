Ильхам Алиев прогнозирует рост поставок азербайджанского газа в Европу
Объем экспорта азербайджанского газа на рынок Европы будет увеличиваться, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной с председателем Евросовета Шарлем Мишелем пресс-конференции.
По словам главы азербайджанского государства, завершение проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК) стало исторически важным событием, передает Интерфакс-Азербайджан.
Поставки азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод TAP является частью ЮГК, который оценивается в $38 млрд. Ежегодный объем поставок азербайджанского газа в Европу предусмотрен на уровне 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров в год азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции.