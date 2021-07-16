Мишель в Баку ни разу не произнес слова «Нагорный Карабах»

В ходе прошедшей в Баку совместной с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым пресс-конференции глава Европейского Совета ЕС Шарль Мишель ни разу не произнес слова «Нагорный Карабах».

Как сообщает haqqin.az, более того, отвечая на вопрос журналистов, что он может сказать по ситуации вокруг армяно-азербайджанского урегулирования, Шарль Мишель демонстративно не использовал термин «Нагорный Карабах».

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны сказал, что «на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это словосочетание больше не может быть использовано. Нет Нагорного Карабаха, есть Карабах. На основании подписанного мной 7 июля указа была создана Карабахская экономическая зона. Все карабахские районы объединены».