Ученые нашли более 200 симптомов затяжного COVID-19

Британские специалисты пришли к выводу, что даже через 7 месяцев после выздоровления от коронавируса многие пациенты не могут полностью оправиться от перенесенного заболевания. Статья об этом опубликована в научном журнале EClinicalMedicine, передает «Росбалт».

Специалисты провели исследование, проанализировали частоту проявления 203 симптомов COVID-19. В опросе участвовали 3 тыс. 762 человека, которые перенесли COVID-19, из 56 стран в возрасте старше 18 лет. Ученые выяснили, что у 91% опрошенных восстановление после COVID-19 занимало в среднем порядка 35 недель. Многие из них испытывают остаточные 56-80 из 203 основных симптомов коронавирусной инфекции, включая повышенную утомляемость, слабость и когнитивные нарушения в виде ощущения тумана сознания. Люди не могут полностью вернуться к привычному образу жизни.

Чаще всего они жалуются на зрительные галлюцинации, тремор конечностей, кожный зуд, изменения менструального цикла, сексуальную дисфункцию, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потерю памяти, помутнение зрения, диарею и шум в ушах.

Через шесть месяцев большинство сохранившихся симптомов носят системный характер, утверждают ученые. Среди таких они выделяют температуру, утомляемость, недомогание после нагрузок и неврологические проблемы.