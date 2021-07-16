Проявление нетерпимости к мусульманам: в Турции осудили решение Евросуда по хиджабам

МИД Турции осудил решение Верховного суда ЕС, согласно которому работодатели теперь могут запрещать своим сотрудникам носить хиджабы на рабочем месте при определенных условиях. В министерстве заявили, что данное решение открыто нарушает права человека на вероисповедание.

«Решение является новым примером усилий по легитимизации ненависти к исламу и нетерпимости по отношению к мусульманам в Европе», — говорится в сообщении турецкого МИД, которое цитирует Anadolu.

В МИД подчеркнули, что мусульмане в Европе подвергаются дискриминации на почве религии и этнического происхождения, и что решение принято на фоне роста количества преступлений на почве исламофобии, ксенофобии и ненависти к мусульманам.

«Данное решение не только игнорирует права человека на свободу вероисповедания, но и создает правовую основу для ксенофобии. Мы осуждаем решение, которое является ошибочным с юридической и моральной точек зрения. Оно также опасно с точки зрения поощрения исламофобии», — заявили в министерстве.

15 июля Европейский суд, рассмотрев два исковых заявления от мусульманок из Германии, подтвердил свое решение от 2017 года о допустимости запрета ношения хиджаба на рабочем месте.