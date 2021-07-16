Кочарян намерен обжаловать решение по выборам в Евросуде

Блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна рассмотрит возможность обжалования в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решения Конституционного суда, который в субботу оставил в силе итоги внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил представитель альянса Арам Вардеванян, пишет РИА Новости.

В субботу КС отклонил иски четырех политических сил с требованием признать недействительными результаты выборов. С исками в высшую судебную инстанцию обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").

"Решения КС окончательны и вступают в силу с момента оглашения. Однако есть возможность обжаловать решение в ЕСПЧ", - цитирует агентство слова Вардеваняна. По его словам, решение Конституционного суда "не отменяет тех нарушений, которые были допущены в ходе выборов".

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%.