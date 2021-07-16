Афганистан отзывает посла в Пакистане

Власти Афганистана в воскресенье отозвали посла республики в Пакистане в ответ на совершенное ранее похищение дочери этого дипломата в Исламабаде, передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Афганистана.

"После похищения дочери посла в Афганистане руководство правительства Исламской Республики Афганистан вызвало посла и высокопоставленных афганских дипломатов, базирующихся в Исламабаде, в Кабул до тех пор, пока не будут устранены угрозы безопасности, а также произведены арест похитителей и судебное разбирательство в их отношении", - говорится в тексте.

В субботу МИД Афганистана сообщил о том, что 16 июля неизвестные похитили дочь посла Афганистана в Пакистане. Девушку пытали и через несколько часов отпустили.