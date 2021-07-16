В Якутии продолжаются мощные лесные пожары, дым от которых накрыл более 50 населенных пунктов, в том числе город Якутск. Из-за задымления прекратил работу якутский аэропорт, было временно ограничено судоходство на реке Лена, пишет Русская служба BBC.

Возгорание лесов в Якутии настолько масштабно, что его можно видеть из космоса.

Сотрудники МЧС сообщили Интерфакс, что в Якутии зарегистрировано 187 очагов лесных пожаров, их площадь выросла более чем на 100 тыс. гектаров.

Аэропорт "Якутск" сообщает, что из-за отсутствия видимости задержаны рейсы как на прибытие, так и отправление.

Местные информсайты публикуют фотографии, на которых видно, что улицы Якутска полностью окутаны дымом, заслоняющим солнечный свет.

Местные жители жалуются в соцсетях на плохой воздух и укоряют власти за то, что те не смогли предотвратить постоянные возгорания лесов.

Глава Якутии Айсен Николаев в воскресенье обратился к жителям республики и призвал их сохранять спокойствие. Он заверил, что угрозы огня ни городу Якутску, ни другим населенным пунктам республики нет.

По словам Николаева, власти активно борются с огнем, и в республике стало на 85 пожаров меньше, чем неделю назад. В тушении пожаров принимают участие более 2,2 тыс. человек, а также около 270 единиц техники.