Во Франции разгромили центр вакцинации

Центр вакцинации против COVID-19 в коммуне Ланс-ан-Веркор департамента Изер во Франции подвергся нападению вандалов, сообщает Le Figaro.

«Общественное здание, в котором располагался центр вакцинации, полностью выведено из строя, все системы пожаротушения вскрыты», — сообщил мэр коммуны Михаэль Крамер журналистам. Кроме этого, разгромлены и разграблены предметы мебели, шприцы и компрессы.

Фасад здания был расписан антипрививочными лозунгами, такими как: «1940, РНК=опасность», «вакцина=геноцид», а также лотарингскими крестами, передаёт газета.