«Голливудскому потрошителю» вынесли приговор
Серийный маньяк, которого называют «голливудским потрошителем», Майкл Гарджуло приговорен к смертной казни в США, сообщает NBC News.
Согласно сообщению, мужчина признан виновным в двух убийствах и еще одном покушении. Во время вынесения приговора судья Верховного суда Лос-Анджелеса назвал преступления убийцы «жестокими и пугающими», а члены семей жертв плакали.
Одной из жертв Майкла Гарджуло была 22-летняя студентка Эшли Эллерин, модель и звезда «Шоу 70-х», с которой в начале 2000-х встречался ее коллега по сериалу Эштон Катчер. Девушка была жестоко убита — ее зарезали в своем доме в 2001 году. Убийцу арестовали только в 2008-м.
Трагедия случилась в ночь вручения премии «Грэмми»: после окончания церемонии Катчер заехал за своей девушкой к ней домой, чтобы забрать ее на вечеринку. Он добрался до Эллерин примерно в десять вечера, но она не открыла дверь.