«Голливудскому потрошителю» вынесли приговор

Серийный маньяк, которого называют «голливудским потрошителем», Майкл Гарджуло приговорен к смертной казни в США, сообщает NBC News.

Согласно сообщению, мужчина признан виновным в двух убийствах и еще одном покушении. Во время вынесения приговора судья Верховного суда Лос-Анджелеса назвал преступления убийцы «жестокими и пугающими», а члены семей жертв плакали.

Одной из жертв Майкла Гарджуло была 22-летняя студентка Эшли Эллерин, модель и звезда «Шоу 70-х», с которой в начале 2000-х встречался ее коллега по сериалу Эштон Катчер. Девушка была жестоко убита — ее зарезали в своем доме в 2001 году. Убийцу арестовали только в 2008-м.