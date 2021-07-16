Ильхам Алиев: Азербайджан на освобожденных территориях построит три международных аэропорта

На освобожденных азербайджанских территориях в 2021-2023 годах будут построены три международных аэропорта, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Баку.

«Мы в настоящее время находимся в активной стадии создания инфраструктуры на освобожденных территориях, где все разрушено. На этих территориях будут построены три международных аэропорта. Первый из них – в Физули – будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Второй – в Зангилане – в следующем году, третий – в Лачине – будет готов в 2023 году. Таким образом, общее число международных аэропортов в Азербайджане достигнет девяти», - сказал президент, которого цитирует «Интерфакс-Азербайджан».