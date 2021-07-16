США передали палестинским беженцам $135 миллионов

Администрация США передала Агентству ООН по помощи палестинским беженцам 135 миллионов долларов. UNRWA обязалась не использовать эти средства для поддержки террора и выплат лицам, связанным с террористической деятельностью, передает NEWSru.co.il.

"Подписание соглашения между агентством и США свидетельствует, что мы вновь стали партнерами и что США понимают важность поддержки одних из самых слабых категорий беженцев региона", - заявил глава агентства Филипп Лаззарини.

Американское финансирование UNRWA было остановлено предыдущим президентом США Дональдом Трампом.