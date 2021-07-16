Наследницу полумиллионного состояния искали полгода
Дом с тремя спальнями в английском графстве Кент, 18-метровая яхта, редкие китайские артефакты, а также немалая сумма наличными – все это осталось после смерти Александра Томпсона, много лет проработавшего редактором во Всемирной службе BBC.
Израильское издание «Детали» со ссылкой на Daily Mail пишет, что мужчина скончался в сентябре 2020 года в возрасте 71 года, не оставив после себя завещания. Он никогда не был официально женат, поэтому для поиска его наследников пришлось нанять детективов.
Первоначально ближайшими родственниками покойного считались его племянники. Однако через некоторое время детективам удалось выяснить, что у Томпсона есть родная дочь. Оказалось, что много лет назад у мужчины была любовная связь с жительницей Индонезии. Вместо официального брака они подкрепили свои отношения местной религиозной церемонией, а в 2006 году у них родилась дочь.
Поскольку других детей у Томпсона нет, теперь все его имущество перейдет в руки его 15-летней дочери, имя которой не раскрывается. Среди прочего она получит вазу XIX века стоимостью примерно 27 тысяч долларов и старинный китайский пуфик для ног за 3 тысячи. Общий размер наследства оценивают примерно в полмиллиона долларов, что в индонезийских рупиях составляет около 8 миллиардов.