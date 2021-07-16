Наследницу полумиллионного состояния искали полгода

Дом с тремя спальнями в английском графстве Кент, 18-метровая яхта, редкие китайские артефакты, а также немалая сумма наличными – все это осталось после смерти Александра Томпсона, много лет проработавшего редактором во Всемирной службе BBC.

Израильское издание «Детали» со ссылкой на Daily Mail пишет, что мужчина скончался в сентябре 2020 года в возрасте 71 года, не оставив после себя завещания. Он никогда не был официально женат, поэтому для поиска его наследников пришлось нанять детективов.