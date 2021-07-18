Ильхам Алиев: «Сейчас время думать о мире. Мы к этому готовы»

Европейский Союз будет играть важную роль для расширения сотрудничества на Южном Кавказе, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Баку.

«Азербайджан положил конец длительной оккупации наших территорий со стороны Армении. Поэтому сейчас время думать о мире. Мы к этому готовы», - заявил Ильхам Алиев, отметив, что обсудил с Шарлем Мишелем планы, инициативы и новую реальность в регионе.

«Я думаю, что за короткий срок, продемонстрировав желание и очень прагматичный подход, мы сможем решить вопросы, которые все еще остаются за столом и, таким образом, сможем заложить фундамент для более широкого сотрудничества в регионе. ЕС с этой точки зрения играет важную роль, и, я уверен, будет играть и дальше», - приводит Интерфакс-Азербайджан слова главы азербайджанского государства.