В Израиле нарушителей самоизоляции будут судить

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил подвергать судебному преследованию и привлекать к уголовной ответственности лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают правила самоизоляции и ставят под угрозу здоровье окружающих. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр Беннет провел совещание по вопросу усиления контроля за соблюдением правил по борьбе с коронавирусом с участием министров здравоохранения, внутренней безопасности, генерального инспектора полиции и юридического советника правительства. Премьер-министр дал указание привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье", - цитирует ТАСС заявление канцелярии.

17 июля врачи в Израиле впервые с марта 2021 года выявили за сутки более тысячи заразившихся коронавирусом, что стало новым антирекордом с момента появления в стране штамма "дельта", отмечает государственное радио Kan.