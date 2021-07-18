Ильхам Алиев: Все коммуникации в регионе должны открыться параллельно

Одновременное открытие всех коммуникаций на Южном Кавказе – очень важный момент постконфликтного этапа урегулирования, это подчеркивается в заявлении от 10 ноября и в этой связи не должно быть никакой дискриминации, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

По словам главы азербайджанского государства, «все коммуникации в регионе должны открыться параллельно. Это даст возможность наладить Армении железнодорожное сообщение с Россией и Ираном, для Азербайджана это даст дополнительный путь в Нахчыванскую Автономную Республику».

«Азербайджан, Иран, Россия и Турция поддерживают этот подход. Нужен позитивный ответ Армении... После этого стабильность и безопасность в регионе станут реальностью, а это то, чего мы хотим», - сказал Ильхам Алиев.