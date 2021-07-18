В Германии новое бедствие: произошел разлив нефти
Разрушительное наводнение на территории Германии привело к разливу нефти в районе города Хюккесваген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
По ее информации, из-за стихии было затоплено несколько предприятий к югу от Хюккесвагена. Это привело к разливу нефти, а также других загрязняющих веществ. При этом уточняется, что нефть поступила в главную запруду реки Вибах. В настоящее время ведется отбор проб воды и воздуха для определения концентрации загрязнителей. В этой связи, на текущий момент использование водохранилища в рекреационных целях запрещено.