Афганские власти и талибы не могут прийти к компромиссу

Участники очередного раунда межафганских переговоров в Катаре договорились о продолжении диалога, передает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление сторон по итогам обсуждения. Текст документа на пресс-конференции зачитал глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, представляющий официальный Кабул.

Главы делегаций правительства Афганистана и движения "Талибан" уполномочили своих представителей вести консультации до появления компромисса в интересах всех афганцев, сказано в итоговом заявлении.

"Стороны согласились продолжить переговорный процесс на высоком уровне до достижения приемлемого решения ...Лидеры делегаций поручили своим переговорным командам ускорить консультации", – отмечается в заявлении.

Участники обсуждения подчеркнули, что гражданская инфраструктура должна оставаться неприкосновенной. Они также условились избегать потерь среди гражданского населения и обеспечить доставку гуманитарной помощи во все районы страны.