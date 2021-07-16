Ильхам Алиев: «Загрязнены наши озера и реки, мы уже обратились в международные организации»

«Площадь лесных массивов на освобожденных территориях составляла 230 тысяч гектаров. Сегодня, согласно спутниковым наблюдениям, площадь лесов составляет 170 тысяч гектаров. То есть уничтожено 60 тысяч гектаров лесов». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Загрязнены наши озера и реки, мы уже обратились в связи с этим в международные организации. Одновременно дан старт юридическим процедурам против иностранных компаний, занимавшихся незаконной экономической деятельностью на наших оккупированных территориях, загрязнявших реки, причинивших ущерб природе и незаконно разграбивших наши природные ресурсы, в том числе золото и другие драгоценные металлы», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что, несмотря на весь экологический ущерб, «Карабах и Восточный Зангезур являются самыми красивыми зонами не только Азербайджана, но и всего региона. Надеюсь, что иностранные инвесторы примут во внимание чрезвычайно благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане. По подсчетам Doing Business Всемирного банка, Азербайджан занимает 28-е место в мире по бизнес-среде, и иностранные инвестиции в Азербайджане охраняются в соответствующем порядке. Надеюсь, что зарубежные компании серьезно рассмотрят эту тему».

