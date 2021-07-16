Новый мировой эпицентр коронавируса – Индонезия

Большую часть прошлого года Индонезия неплохо справлялась с эпидемией. Но в прошлом месяце число заражений резко выросло, больницы перестали справляться с нагрузкой, и Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца предупредила, что Индонезия находится «на грани катастрофы», сообщает Detaly.co.il.

Рост заражения связывают с недавними праздниками, которые индонезийцы отмечали массовыми мероприятиями. Это привело к широкому распространению более заразного «дельта»-штамма.

В течение нескольких недель Индонезия, четвертая по численности населения страна, где проживает около 270 миллионов человек, ежедневно сообщает о тысячах случаев заболевания и сотнях смертей. Соцсети наводнены сообщениями пользователей, потерявших близких из-за вируса. Больницы испытывают опасную нехватку материалов, экскаваторы безостановочно роют могилы, а изоляция остается невозможной для миллионов людей, живущих на поденную зарплату и не защищенных социальными выплатами.

Согласно официальной статистике, более 2,7 млн человек заразились за все время пандемии, более 70 тысяч погибли. Ежедневно регистрируется более 50 тысяч новых случаев заболевания. Но некоторые эксперты в области здравоохранения говорят, что эти цифры не отражают реальные масштабы распространения вируса в Индонезии из-за недостаточного тестирования.