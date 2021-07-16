Ильхам Алиев рассказал об огромном потенциале освобожденных территорий

«Что касается иностранных инвестиций, думаю, здесь есть несколько сфер, которые могут представлять интерес для иностранных инвесторов. Во-первых, возобновляемые источники энергии. Освобожденные территории обладают огромным потенциалом. По нашим предварительным подсчетам, потенциал производства энергии составляет 5 тысяч мегаватт солнечной и тысячу мегаватт ветряной энергии». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Еще одна потенциальная сфера для инвестирования – сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, так как земля очень плодородная, что может привлечь иностранцев. Считаю, что другой сферой может стать туризм, несмотря на то, что Армения нанесла большой ущерб нашей природе на освобожденных территориях», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил и тот факт, что «одна из европейских компаний уже подписала с правительством Азербайджана предварительные документы, связанные со строительством на освобожденных территориях солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт. Это хорошее начало, и уверен, что на наших территориях, освобожденных Азербайджаном в результате Второй Карабахской войны, будет работать больше компаний и будет более широкая деятельность».