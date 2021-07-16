Bloomberg назвал одну из главных причин смерти американцев

В США от коронавируса умирают больше людей, чем от огнестрельного оружия, гриппа и ДТП вместе взятых. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По имеющимся данным, в январе коронавирус был главной причиной смертности в Штатах, опережая сердечно-сосудистые и онкозаболевания. Однако благодаря массовой вакцинации к июню он опустился на третье место в соответствующем рейтинге.

Так, в январе от COVID-19 ежедневно умирало более трех тысяч американцев, а в июне - в среднем по 337 человек в сутки. Тем не менее, подсчитали в издании, этот показатель все равно превышает общее количество жертв стрельбы, ДТП и вируса гриппа - в среднем, 306 человек.

Издание пришло к таким выводам, обработав данные центров по контролю за заболеваниями Университета Джонса Хопкинса и Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).