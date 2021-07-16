Стихия добралась до Австрии

18 июля непогода обрушилась на Австрию, сообщает издание Kurier. Наиболее сильные разрушения наводнение вызвало в городе Халлейн в федеральной земле Зальцбург, где вышла из берегов река Котбах, что привело к подтоплениям в центре города.



Пресс-секретарь муниципалитета Халлайна Якоб Хильцензауэр отметил, что в последний раз такой разгул стихии наблюдался в 2002 году.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал в Twitter оказать помощь пострадавшим от ЧП: «К сожалению, проливные дожди и штормы наносят серьезный ущерб многим местам в Австрии. Хочу поблагодарить все службы экстренной помощи и волонтеров, которые делают все, чтобы помочь!»